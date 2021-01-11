أشياء يجب معرفتها قبل استخدام أحمر الخدود

أصبحت منتجات التظليل والكونتور من العناصر الضرورية لتعزيز عظام الوجنتين؛ لذلك يمكن أن يكون أحمر الخدود مثل منتجات التجميل الأخرى عند استخدامه بالطريقة الصحيحة؛ لأنه يضيء البشرة الباهتة ويمنحها توهجًا فوريًا.

ونشر موقع "إجلس فاين" بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند استخدام أحمر الخدود.

- اختيار اللون المناسب من أحمر الخدود

يعتمد في الغالب لون أحمر الخدود على بنية الوجه ولون البشرة، حيث يمكن أن تساعد مجموعة من أنواع أحمر الخدود المختلفة أيضًا في الحصول على مظهر مختلف، وذلك عن طريق مزج كريم أحمر الخدود مع كريم الأساس وتركه يذوب على الجلد للحصول على قاعدة وردية، وذلك في حالة الرغبة في الحصول على توهج شامل.

بينما عند الرغبة في الحصول على مظهر ندي، فإن أحمر الخدود الكريمي يعمل بشكل أفضل، ويعتبر أحمر الخدود البودرة مثاليًا إذا كنت ترغب في لمسة نهائية غير لامعة.

- التأكد من نضارة بشرتك

يجب الحرص على وضع مرطب على الوجه قبل أحمر الخدود؛ وذلك لأن الخدود تحتوي على مسام ظاهرة تحتاج دائمًا إلى استخدام برايمر مطفأ اللمعة أسفل كريم الأساس للحصول على أحمر خدود متساوٍ.

- اختر فرشاة مناسبة

يجب أن تكون فرشاة أحمر الخدود الصحيحة ناعمة وكثيفة بحيث يمكنها بسهولة توزيع اللون لخلق تدفق طبيعي.

- وضع أحمر الخدود حسب شكل الوجه

يمكن وضع أحمر الخدود أعلى قليلاً على الوجنتين للحصول على محيط طبيعي، وذلك في حالة الوجه المستدير، بينما إذا كان الوجه أطول يجب تدويره على الخدين، وللحصول على وجه على شكل قلب، يمكن وضع أحمر الخدود تحت الخدين مباشرة.