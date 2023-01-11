 السعودية تؤسس شركة تعدين دولية برأس مال 187 مليون ريال - بوابة الشروق
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السعودية تؤسس شركة تعدين دولية برأس مال 187 مليون ريال

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:46 م

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة التعدين السعودية "معادن" توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً، بهدف توفير المعادن ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد.


وقال الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء خلال انعقاد مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض، إنه سيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط اتفاقية الشراكة، بحيث تكون نسبة ملكية شركة معادن 51%، و49% للصندوق وسيكون رأس مال الشركة حوالي 187 مليون ريال.

كما ستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين.

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