عناصر الجيش الروسي تغلق المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة سوليدار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إغلاق المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة سوليدار، بواسطة وحدات القوات المحمولة جوا، التابعة للقوات المسلحة الروسية.

جاء ذلك خلال الإفادة اليومية للوزارة، بشأن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ليوم الأربعاء، والتي أوضحت أن القوات المسلحة قصفت معاقل كييف في مدينة سوليدار، وحررت بلدة بودغورودنويه.

وبحسب ما نشره وقع «روسيا اليوم»، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز «سو-27» في جمهورية دونيتسك، فيما تمكنت القوات المسلحة من تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لنظام كييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك - سيفيرسك، حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية.

وستؤدي سيطرة روسيا على سوليدار، إلى قطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيموفسك وسيفرسك، وكذلك تغطية أرتيموفسك من الجانب الشمالي.

وفي وقت سابق، أعلن مقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك، اليوم الأربعاء، السيطرة على بلدة بودغورودنوي في منطقة سوليدار، بعد يوم واحد من السيطرة على مدينة سوليدار.

وقال مقر الدفاع الإقليمي في منشور على قناته الرسمية في تلجرام: «ابتداءً من 11 يناير عام 2023، حررت القوات المسلحة الروسية بودغورودنوي، على أراضي دونيتسك الانفصالية».

وتقع قرية بودغورودنوي المجاورة لأرتيموفسك (باخموت) من جهة الشمال، والتي تقع بدورها على بعد بضعة كيلومترات جنوب غرب سوليدار.