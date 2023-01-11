وجه الإعلامي خيري رمضان، رسالة لأحمد سمير وزير الصناعة من أجل حماية الصناعة المصرية، قائلا: "هناك بعض من المصانع التي مرت بأزمات خلال الفترة الماضية وأغلقت أبوابها لعدم استطاعتها على التماشي مع الأزمات.

وناشد "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، وزير الصناعة أن يلتقي برجال الصناعة وأصحاب المصنع، للتعرف على التحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية والدولة تمر بظروف صعبة، كما أن هناك أزمات اقتصادية وفترة عصيبة على العالم أجمع.

وتابع: "هناك مصانع تقفل أبوابها وتنهي الاستثمار في الصناعة، وهناك بعض التحديات والأزمات التي تواجه أصحاب المصانع، كما أن هناك بعض المنصانع وصلت للعمل بـ30% من الانتاج، ولابد أن يسهل وزير الصناعة كل التحديات التي تواجه الصناعة".