العثور على جثة سيدة غارقة في مياه ترعة بالشرقية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، جثة لسيدة في العقد السادس من العمر؛ عُثر عليها غارقة في مياه ترعة في نطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "نوال ع." 55 سنة، مقيمة في قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة طافية بمياه ترعة ناحية كوبري البطل، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.