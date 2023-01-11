تقرير: اليابان وأمريكا تتفقان على التعاون النووي في اجتماع يعقد الجمعة

من المقرر أن تتفق اليابان والولايات المتحدة على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية عندما يلتقي مسؤولو الجانبين يوم الجمعة المقبل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليوم الأربعاء عن دبلوماسيين لم تسمهم من الجانبين.

ومن المتوقع صدور بيان مشترك بشأن التحالف الأمريكي الياباني بعد الاجتماع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز، أن الولايات المتحدة واليابان قد اتفقتا أمس الأول الإثنين على تعزيز التعاون الثنائي بشأن تطوير مفاعلات نووية من الجيل التالي خلال محادثات وزارية بشأن الطاقة.

كما أتفق وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ونظيرته الأمريكية جينيفر جرانهولم خلال لقائهما على أن تعمل البلدان بصورة أوثق فيما يتعلق بتأمين الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المسائل المتعلقة بأمن الطاقة.