تقارير: الأهلي يطلب التعاقد مع الإسباني بورخا ساينز

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، عن مفاوضات الأهلي مع جيرسون سبور التركي من أجل التعاقد مع بورخا ساينز، الجناح الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتطلع النادي الأهلي لحسم العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة نظرا لمشاركة الفريق الأحمر في أكثر من بطولة قارية ومحلية.

وأوضح موقع ajansspor التركي، أن الأهلي تقدم بعرض مفاجئ لضم بورخا ساينز من ناديه، ولازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

ويقترب الأهلي حاليا من التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، وسبق له اللعب لأندية ديبورتيفو ألافيش وريال سراقسطة، قبل أن ينتقل لصفوف ناديه التركي في الصيف الماضي مقابل أكثر من 2 مليون يورو.

ويحتل جيرسون سبور المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة.