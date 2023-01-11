يرى الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الاتحاد السكندري، أن فريقه كان بإمكانه الفوز أمام الزمالك مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري الممتاز.

وقال مانولوفيتش في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «كنا الأفضل أمام الزمالك، وكان بإمكاننا أن نسجل هدف الفوز، لكن بالنسبة لي أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة أمام فريق كبير».

وأضاف: «من الصعب أن أخوض كل المباريات بنفس التشكيل في ظل فارق يومين أو 3 بينها، وكذلك لدينا أكثر من لاعب مهم مصاب مثل المهدي سليمان ومحمود علاء».

وأكمل: «أهنئ اللاعبين على مستواهم أمام الزمالك، النقطة تمنحنا ثقة أكبر للمباريات القادمة».

وأوضح: «كنا نستطيع الفوز في أخر 10 دقائق من المباراة، من يتدرب معي جيدًا يشارك في المباريات، ولا يهمني الأسماء».

وأتم مدرب الاتحاد: «أعلم أن الاتحاد كان يعاني من احتمالية الهبوط إلى الدرجة الثانية، لكن الآن نحن نسير على طريق صحيح، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وهدفنا إنهاء الدور الأول في المراكز الخمس الأولى».