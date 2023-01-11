الشرطة الفرنسية: إصابة 6 اشخاص في عملية طعن داخل محطة مترو جار دو نور بباريس

أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم داخل محطة مترو "جار دو نور" التابعة لمترو باريس في الدائرة العاشرة بفرنسا، والتي نفذها شخص باستخدام سلاح أبيض، وذلك قبل تحييده من قبل الشرطة وإصابته بجروح طفيفة.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين من قبل خدمات الطوارئ في موقع الحادث.

وأضافت القناة أن ضابط شرطة فرنسي أصيب بجروح طفيفة من قبل منفذ هذا الهجوم، موضحة أنه لا تزال أسباب ودوافع منفذ الهجوم غير معروفة حتى الآن ولا طبيعة السلاح الذي استخدمه المهاجم في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسية "جيرالد دارمانان" إلى موقع الحادث.

وكان شخص قام بطعن عدة مواطنين صباح اليوم الأربعاء، بسلاح أبيض داخل محطة مترو "جار دو نورد" التابعة لمترو باريس تقع بالدائرة العاشرة بالعاصمة، وذلك قبل أن تقوم الشرطة الفرنسية بتحييده.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" في تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" -حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء- عن شكره لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم وشجاعتهم على التعامل مع منفذ الهجوم.