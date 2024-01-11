ألمانيا تسلم قيادة قوة الناتو البحرية إلى إسبانيا

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سلمت البحرية الألمانية قيادة قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على الجناح الشمالي للحلف إلى إسبانيا، اليوم الخميس، حسبما أفادت متحدثة باسم البحرية.

وسلم الأدميرال الألماني ثورستن ماركس القيادة إلى الأدميرال الإسباني خواكين رويز إسكاجيدو صباح اليوم الخميس، خلال حفل أقيم في القاعدة البحرية في فيلهلمسهافن، شمالي ألمانيا.

وتشكل قوة الانتشار السريع التابعة لحلف الناتو جزءا رئيسيا من قدرات الردع والدفاع التي يتمتع بها الحلف الغربي في أوروبا.

ويتم تناوب قيادة القوة سنويا، حيث تولت ألمانيا قيادة الوحدات البحرية في يناير 2023.

ولن تتغير منطقة العملية مع تغيير القيادة، وستواصل السفن في الوحدة العمل في بحر الشمال وبحر البلطيق وشمال المحيط الأطلسي.

وقال الأدميرال ماركس: "كشفت أنشطتنا على مدى الأشهر الـ12 الماضية بوضوح أننا، كحلف الناتو، أقوى معا".

ووفقا لبيانات البحرية، كان تحت قيادة ماركس على مدار العام الماضي، 29 سفينة ونحو 4000 جندي.

وتابع ماركس: "من خلال دورياتنا في شمال الأطلسي وبحر الشمال وبحر البلطيق، كشفنا بوضوح قدرة الناتو على الرد والدفاع عن نفسه".