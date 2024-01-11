كيف استبق فريق جنوب أفريقيا القانوني الحجج المحتملة لإسرائيل بشأن ما يحدث في غزة؟

طالب فوجان لوي، المحامي البريطاني البارز في فريق جنوب أفريقيا القانوني، محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير المؤقتة في غزة قبل تفاقم الأعمال التي تشكل إبادة جماعية في غزة دون انتظار الحكم النهائي.

وقال إن إسرائيل تحاول لأكثر من 3 أشهر "تدمير غزة ومواطنيها وتؤكد علنا أنها ستواصل القيام بذلك، حجم الموت وحجم الدمار مستمر في هذه اللحظة بالذات."

وأضاف أن القانون الدولي يتطلب وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية تشير إلى أنك "لست بحاجة إلى تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية. ولكن ركز على التدابير المؤقتة في انتظار القرار النهائي بشأن الأسس الموضوعية".

وأضاف أن كان من واجب جنوب أفريقيا كدولة موقعة على الاتفاقية التصرف عندما يكون هناك خطر من ارتكاب/الإبادة الجماعية.

واستبق لوي الحجج المحتملة للفريق الإسرائيلي في مرافعته غدا: لا يمكن للمحكمة ان تتخذ قرارا بشأن حماس لانها ليست حكومة.. حماس ليست دولة ولا يمكن أن تكون طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال: "ما تفعله إسرائيل في غزة هو أيضا ارتكاب جرائم حرب لا يمنع الادعاء بالإبادة الجماعية"، مطالبا بتعليق التدخل العسكري الإسرائيلي في غزة.

واستطرد: "تتعارض أفعال إسرائيل مع حجتها القائلة بأنها تستهدف حماس وليس المدنيين. لهذا لا فائدة من قول إسرائيل ما تفعله لتقليل وفيات المدنيين، لقد تظهر الحقائق بشكل مختلف".



كما طالب باتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع الإبادة الجماعية، كما أن إسرائيل ملزمة قانونا بمنع الآخرين من ارتكاب الإبادة الجماعية. لكنها لم تفعل شيئا لوقف تصريحات الإبادة الجماعية ولكن تطبيعها".