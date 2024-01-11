الأهلي يعلن: اتفقنا على صفقة عمر كمال

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أعلن عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم عن صفقة التعاقد مع عمر كمال لاعب فيوتشر ومنتخب مصر.

أكد القيعي عبر قناة الأهلي مساء الخميس "لقد تم الاتفاق مع رئيس نادي فيوتشر وليد دعبس على ضم عمر كمال".

أشار أيضا إلى أن الاتفاق يتضمن انتقال ثلاثة لاعبين بصفوف فريق الشباب بالأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

تابع عدلي القيعي "الأمور على وشك الانتهاء والكل يحقق مصلحته".

وسينضم الثلاثي الشاب محمد زعلوك وكباكا وعبد الرحمن رشدان إلى صفوف فيوتشر ضمن الصفقة.

ويتضمن الاتفاق أيضا إمكانية قطع إعارة أحد اللاعبين الثلاثة وعودته للأهلي بشرط الحصول على بديل جديد مكانه.

وكان الأهلي أعلن مساء الخميس عن الصفقة الأولى بالتعاقد مع المهاجم الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي قادما من سيريوس السويدي.

ووقع أبو علي عقدا مدته اربعة مواسم ونصف مع الأهلي.