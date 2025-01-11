نائب رئيس شعبة السيارات ينصح بتعجيل قرار الشراء: الأسعار تشهد استقرارا نسبيا

نصح المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الراغبين في شراء سيارة بالمسارعة إلى ذلك، قائلا إن هناك استقرارًا نسبيًا بالأسعار مع بداية 2025؛ نتيجة استقرار سعر صرف الدولار.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «وطن رقمي» عبر شاشة «الحدث اليوم» أن أسعار السيارات تشهد ارتفاعا عالميًا؛ وليس في مصر فقط، متابعا:«أنا قلت من قرر عدم الشراء في 2021 و2022 و2023؛ ندموا».

وأضاف أن أسعار السيارات الجديدة «الزيرو»؛ هي المرجع الذي تحدد على أساسه أسعار السيارات المستعملة في السوق.

ولفت إلى عدم تأثير الزيادة البسيطة الأخيرة في سعر الدولار على أسعار السوق، مشيرا إلى أن أي زيادة مقبلة في سعر الدولار؛ ستؤثر على أسعار السيارات الجديدة، وبالتالي على أسعار السيارات المستعملة.

وأوضح أن عام 2025 يشهد بعض العوامل الإيجابية والسلبية التي قد تؤثر على الأسعار، منها زيادة عدد الماركات المصنعة محليًا، والتي قد ستسهم في استقرار نسبي بالأسعار، أما السلبية تتمثل في تشديد الضوابط على الاستيراد الشخصي، وتوقف استيراد سيارات ذوي الهمم تقريبًا، نظرًا لتحديد سعة المحرك بـ 1200 سي سي.