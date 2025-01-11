 نجم الزمالك السابق: جروس مازال في مرحلة التعرف على اللاعبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الزمالك السابق: جروس مازال في مرحلة التعرف على اللاعبين

تصوير:أحمد عبد الجواد
تصوير:أحمد عبد الجواد
أمير نبيل
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 12:26 ص | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 12:26 ص

أكد إبراهيم صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأهم في مباريات كأس مصر هو تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي وليس تقديم أداء جيد.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مباريات كأس مصر دائما ما تكون فيها مفاجآت والأندية الصغيرة ترغب في تقديم أفضل مستوى لهما أمام الأندية الكبيرة وكان من المهم أن يسجل الزمالك هدف مبكر وهو الأمر الذي حدث".

وأضاف: "الأفضل هو تحقيق الفوز ثم يأتي الأداء بعد ذلك خاصة بعد تعيين مدير فني أجنبي جديد ولا يزال يتعرف على اللاعبين والفريق بشكل عام ومن وجهة نظري أداء الفريق ومستواه سيرتفع تدريجيا مع جروس خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "جروس مازال في مرحلة التعرف على إمكانيات اللاعبين، ومباراة بلاك بولز مهمة لحسم التأهل لدور ربع نهائي الكونفدرالية بشكل مبكر".


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