محمد بن زايد وعون ونظيره اللبناني يتفقان على إعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت

اتفق رئيس الإمارات محمد بن زايد، السبت، مع نظيره اللبناني جوزاف عون، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الإماراتية في بيروت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد بن زايد، مع عون هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الخميس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتمنى رئيس الإمارات لـ«عون»، التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والاستقرار.

ووفق المصدر ذاته، اتفق الجانبان، خلال الاتصال، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

وأواخر أكتوبر 2021، أعلنت الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني الذي استقال لاحقا جورج قرداحي، قال فيها إن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات.

من جانبه، أكد عون، حرصه على مواصلة ترسيخ علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة، مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان على مختلف المستويات، وفق الوكالة الإماراتية.

والخميس، انتخب البرلمان اللبناني، عون، بأغلبية 99 نائبا من أصل 128، قبل أن يحلف القسم، ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.

وجاء انتخاب جوزاف عون ليضع حدا لفترة فراغ رئاسي تجاوزت عامين، وخلفت أزمة سياسية أثرت سلبا على كافة مناحي الحياة في البلاد.



