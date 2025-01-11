شعبة القصابين تنفي ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق: لا زيادة منذ عيد الأضحى

نفى هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما يتردد حول زيادة أسعار اللحوم في الأسواق، قائلا: «لم تحدث أي زيادة في أسعار اللحوم منذ العيد الأضحى حتى الأن».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المهم» المذاع عبر شاشة «TEN» إلى توافر اللحوم بمختلف أنواعها في محال الجزارة والسلاسل التجارية ومنافذ الدولة، مؤكدا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحوما سودانية وجيبوتية بسعر 285 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الدولة، ولفت إلى أنها أيضا لم تشهد أي زيادات.

وأفاد بتراوح أسعار اللحوم البلدي في محال الجزارة بين 400 إلى450 جنيها للكيلو جرام، في المقابل تباع اللحوم الكولومبية، التي تحمل نفس ختم اللحوم البلدي بين 350 إلى400 جنيه للكيلو.

وأكد أن أسعار اللحوم تشهد حالة ثبات واستقرار بالتزامن مع موسم عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى اتخاذ الدولة عدة إجراءات لتقليص الفاتورة الاستيرادية؛ منها استيراد 200 ألف بقرة، منها 180 ألفا للتربية و20 ألفا لإنتاج الحليب.

كما لفت إلى تخصيص الدولة 350 ألف فدان في الإسكندرية لزراعة الأعلاف، إلى جانب إحياء مشروع البتلو، بفائدة 5% لصغار وكبار المربين.

وبشأن توقعات ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، استبعد رئيس شعبة القصابين، حدوث أي زيادة، قائلا: «مش هيحصل أي زيادة، مصر لا تواجه أي أزمات في أي مواسم؛ لكن الحالة الاقتصادية بتنعكس على المواطنين بشكل عام».