رئيس بعثة المنتخب: قدمنا مباراة كبيرة وأسعدنا الجماهير

أعرب حمادة الشربيني، رئيس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عن سعادته البالغة عقب انتصار الفراعنة على منتخب كوت ديفوار، مؤكدًا أن هذا الفوز جاء تتويجًا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون، ومشيرًا إلى أن الجماهير المصرية كانت تستحق هذه الفرحة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أثنى الشربيني على الروح العالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب، موضحًا أنهم تحلّوا بالمسؤولية والرجولة في واحدة من أقوى مباريات البطولة، ونجحوا في تجاوز المنافس بفضل الانضباط التكتيكي والقتال حتى اللحظات الأخيرة.

وأشار رئيس البعثة إلى أن بعثة المنتخب ستتوجه يوم الاثنين إلى مدينة طنجة، لبدء التحضيرات لمواجهة السنغال المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يولي هذه المباراة اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهميتها في مسار البطولة.

وفي سياق متصل، طمأن الشربيني الجماهير المصرية على الحالة الصحية لهاني أبو ريدة، مؤكدًا أنها مستقرة ولا تدعو للقلق، كما أهدى الفوز إلى محمد حمدي دعمًا له في الظروف التي يمر بها، مشددًا على أن جميع أفراد البعثة يعملون بروح الفريق الواحد من أجل إسعاد الشعب المصري ومواصلة المشوار بنجاح.