سبالينكا تحقق لقبها الثاني على التوالي في بطولة برزبين للتنس

فازت المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا 6-4 و6-3 على مارتا كوستيوك في نهائي بطولة برزبين الدولية للتنس اليوم، الأحد، لتحتفظ باللقب دون خسارة أي مجموعة، قبل سعيها لاستعادة لقب بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر.

وتغلبت كوستيوك خلال مشوارها في البطولة على ثلاث لاعبات ضمن أفضل 10 مصنفات في العالم، وهن جيسيكا بيجولا وأماندا أنيسيموفا وميرا أندريفا، في طريقها إلى النهائي، لكنها لم تكن ندا للقوة الهائلة لبطلة أمريكا المفتوحة.

وتبدو سبالينكا مصممة على استعادة لقب بطولة أستراليا المفتوحة الذي فقدته العام الماضي، ويشير مستواها في أجواء برزبين الحارة إلى أنه قد يكون من الصعب التغلب عليها في ملبورن بارك هذا الشهر.

وقالت للجمهور قبل أن توجه تعليقا إلى صديقها جورجيوس فرانجوليس في المدرجات "أشكر فريقي على التعامل معي. أنا حقا أصعب شخص (يمكن التعامل معه). وأنتم يا رفاق أقوى الناس في العالم بقدرتكم على التعامل معي".

وأضافت "أشكر صديقي. وأتمنى أن أناديك قريبا بلقب آخر، أليس كذلك؟ سأزيد فقط الضغط قليلا".

وانطلقت سبالينكا بقوة لتتقدم 3-صفر في المجموعة الافتتاحية، قبل أن تتعثر قليلا عندما أخفقت في ضربات إرسالها الأولى، واستغلت كوستيوك (23 عاما) إرسالها الثاني.

وظهرت تعابير الإحباط المألوفة على وجه سبالينكا عندما رفعت عينيها إلى السماء كرد فعل على ضربة خرجت بعيدا عن الملعب، لكن ذلك لم يدم طويلا.

وبعد أن أصبحت النتيجة 3-3، قللت سبالينكا من ضرباتها العشوائية وضغطت على منافستها المصنفة 26 بفضل القوة والدقة الهائلة لضرباتها.

وحسمت سبالينكا المجموعة الأولى بسرعة، وسرعان ما تقدمت 3-صفر في المجموعة الثانية، بعد أن كسرت مرة أخرى الشوط الأول لإرسال الأوكرانية كوستيوك.

ولم يكن أمام كوستيوك أي سبيل للعودة هذه المرة، وواجهت معركة حقيقية للحفاظ على إرسالها ثلاث مرات، قبل أن تحسم سبالينكا المباراة في شوط إرسالها، وتضمن اللقب 22 في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وحسمت الأمر عندما أخطأت منافستها في رد الإرسال في أول نقطة لها للفوز بالبطولة.

وقالت كوستيوك إن أفكارها مع شعبها في وطنها الذي مزقته الحرب.

وأضافت "ألعب كل يوم وأنا أشعر بألم في قلبي وهناك الآلاف من الناس الذين لا يملكون الكهرباء والماء الدافئ".

وتابعت "درجة الحرارة الآن 20 درجة مئوية تحت الصفر في الخارج، لذا من المؤلم جد أن أعيش هذا الواقع كل يوم. الجو حار جدا هنا في برزبين، لذلك من الصعب تخيل ذلك، لكن أختي تنام تحت ثلاث بطانيات بسبب برودة الجو في البلاد".

وستسعى سبالينكا للفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثالثة، ولقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى، في أول بطولة كبرى لهذا العام والتي ستبدأ في 18 يناير.