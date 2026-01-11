 سفير فلسطين لدى لبنان يعزّي الفنانة فيروز بوفاة نجلها - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026 5:43 ص القاهرة
سفير فلسطين لدى لبنان يعزّي الفنانة فيروز بوفاة نجلها

وفا
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 5:06 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 5:06 ص

قدّم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، محمد الأسعد، اليوم السبت، واجب العزاء إلى الفنانة الكبيرة فيروز بوفاة نجلها هلي الرحباني، ناقلا إليها تعازي سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

وأكّد السفير الأسعد، في حديث للإعلام، عمق العلاقة الوجدانية والوطنية التي تجمع فلسطين بالفنانة الكبيرة فيروز، مشيرا إلى أن أعمالها الغنائية لفلسطين، وللقدس، ولأجراس القدس والمدن الفلسطينية، شكلت تجسيدا حيا لفلسطين ودعما راسخا لقضيتها العادلة، ورسالة ثقافية وإنسانية متواصلة في الدفاع عن الحق والكرامة.

ورافق السفير الأسعد في تقديم واجب العزاء: مساعد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد رائد داود، والمستشارة السياسية والإعلامية في السفارة بنان غانم.


