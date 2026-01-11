 أحمد هشام يحرز برونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026 8:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس الأمم الإفريقية ؟


النتـائـج تصويت

أحمد هشام يحرز برونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف

محمد ثابت
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 7:51 م | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 7:51 م

أحرز أحمد هشام لاعب المنتخب المصري لسلاح السيف الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف رجال، التي تستضيفها العاصمة التونسية تونس في الفترة من 9 حتى 11 يناير الجاري.

وفاز "هشام" بالميدالية البرونزية بعد خسارته في نصف النهائي من لاعب فرنسا سيباستيان باتريس بنتيجة 10-15.

وضمن "هشام" ميدالية في البطولة بعد فوزه في ربع النهائي على لاعب إيطاليا بيترو توريه بنتيجة 15-11.

وافتتح "هشام" مشواره في البطولة من دور ال 64 الرئيسي وذلك لتواجده ضمن قائمة أفضل 16 لاعب في البطولة.

وبدأ مشواره بالفوز على مواطنه ياسين خضير بنتيجة 15-13 ، ثم في دور ال 32 فاز "هشام" على لاعب تركيا طلحة كاليندر بنتيجة 15-13.

واستمر "هشام" في مشواره بالفوز على مواطنه زياد السيسي في ك ثمن النهائي بنتيجة 15-8، و ضمن التتويج بميدالية عقب تغلبه في ك ربع النهائي على الإيطالي بيترو توريه بنتيجة 15-11.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك