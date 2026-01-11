أحمد هشام يحرز برونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف

أحرز أحمد هشام لاعب المنتخب المصري لسلاح السيف الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف رجال، التي تستضيفها العاصمة التونسية تونس في الفترة من 9 حتى 11 يناير الجاري.
وفاز "هشام" بالميدالية البرونزية بعد خسارته في نصف النهائي من لاعب فرنسا سيباستيان باتريس بنتيجة 10-15.
وضمن "هشام" ميدالية في البطولة بعد فوزه في ربع النهائي على لاعب إيطاليا بيترو توريه بنتيجة 15-11.
وافتتح "هشام" مشواره في البطولة من دور ال 64 الرئيسي وذلك لتواجده ضمن قائمة أفضل 16 لاعب في البطولة.
وبدأ مشواره بالفوز على مواطنه ياسين خضير بنتيجة 15-13 ، ثم في دور ال 32 فاز "هشام" على لاعب تركيا طلحة كاليندر بنتيجة 15-13.
واستمر "هشام" في مشواره بالفوز على مواطنه زياد السيسي في ك ثمن النهائي بنتيجة 15-8، و ضمن التتويج بميدالية عقب تغلبه في ك ربع النهائي على الإيطالي بيترو توريه بنتيجة 15-11.