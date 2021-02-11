تويوتا تعتزم بدء بيع سيارات كهربائية في أمريكا خلال العام الحالي

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، اعتزامها بدء بيع سيارات كهربائية لم تحدد اسمها في السوق الأمريكية خلال العام الحالي، لتتخلى بذلك عن مبدأ "ننتظر لنرى" الذي كانت تتبناه لقياس مدى طلب الأمريكيين على السيارات والشاحنات الكهربائية.

وقالت الشركة اليابانية اليوم إنها تعتزم البدء في بيع سيارة كهربائية وسيارة هجين في السوق الأمريكية، لتضاف إلى مجموعة السيارات الهجين التي تبيعها في الولايات المتحدة وشكلت حوالي 20% من مبيعاتها في هذه السوق خلال العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تويوتا كانت انسحبت من سباق تقديم سيارات كهربائية في السوق الأمريكية منذ سبع سنوات عندما أوقفت إنتاج نسخة كهربائية بالكامل مع سياراتها الأكثر مبيعا آر.أيه.في4 وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

كما تبيع تويوتا عددا محدودا من سيارة صالون تعمل بخلايا الوقود اسمها ميراي، في حين قال مسؤولوها في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي إنهم لا يرون طلبا كافيا على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لتقديم طرز كهربائية من سياراتها في هذه السوق.

ويأتي ذلك فيما رفعت تويوتا موتور كورب، أكبر منتج سيارات في اليابان، توقعاتها لأرباح العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بفضل زيادة مبيعاتها في اليابان وأمريكا الشمالية رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة اليابانية إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل تبلغ تريليوني ين (1ر19 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي وليس 3ر1 تريليون ين كما كانت تتوقع في نوفمبر الماضي، كما تتوقع وصول صافي أرباحها إلى 9ر1 تريليون ين وليس 42ر1 تريليون ين.

وتتوقع تويوتا وصول قيمة مبيعاتها خلال العام المالي الحالي إلى 5ر26 تريليون ين وليس 26 تريليون ين وفق توقعات نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، أعلنت تويوتا تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي قيمتها 9ر987 مليار ين بزيادة نسبتها 3ر54% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين زادت الأرباح الصافية بنسبة 50% إلى 7ر838 مليار ين والمبيعات بنسبة 7% إلى 15ر8 تريليون ين خلال الفترة نفسها.

وبلغ حجم مبيعات تويوتا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي في اليابان 592 ألف سيارة بزيادة نسبتها 7ر14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت مبيعاتها في أمريكا الشمالية بنسبة 7ر12% إلى 753 ألف سيارة.

وتتوقع مجموعة تويوتا التي تضم أيضا شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز وصول إجمالي مبيعاتها خلال العام المالي الحالي إلى 73ر9 مليون سيارة وليس 42ر9 مليون سيارة وفق توقعات نوفمبر الماضي.

كانت تويوتا باعت خلال العام الماضي عددا من السيارات يفوق مبيعات منافستها الألمانية فولكس فاجن جروب لتصبح المجموعة اليابانية أكبر منتج للسيارات في العالم من حيث المبيعات وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات، رغم تراجع المبيعات بشكل عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت تويوتا كورب تراجع مبيعاتها العالمية خلال العام الماضي ككل بنسبة 3ر11% سنويا إلى 5ر9 مليون سيارة.