 غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات لغسيل الشبكات - بوابة الشروق
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غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات لغسيل الشبكات

مروة حماد
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:23 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:23 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا السبت عن بعض المناطق بمركز السادات.

تشمل هذه المناطق "تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها".

يأتي ذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات العلوية)، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية.

وتهيب الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.


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