أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا السبت عن بعض المناطق بمركز السادات.
تشمل هذه المناطق "تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها".
يأتي ذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات العلوية)، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية.
وتهيب الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.