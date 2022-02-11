بلينكن: روسيا تواصل حشد قواتها على حدود أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال ترصد مؤشرات "مقلقة جداً" لتصعيد روسي في أوكرانيا.