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تحدث هيثم السوباط المتحدث الرسمي باسم الهلال السوداني، عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم المريخ وصن داونز.

وقال السوباط في تصريحات تلفزيونية عبر "المحور": "نرحب بفريق الأهلي في السودان، نمتلك توأمة مع الأحمر وعلاقتنا قوية به وليس أول مرة سيتواجد في السودان".

وتابع: "طلبنا حضور 45 ألف متفرج لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وهي سعة استاد الجوهرة".

وأردف: "السفير المصري في السودان تواصل مع رئيس الهلال واللقاء كان مثمرًا للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتنقل الأهلي في السودان وتفاصيل اللقاء وتم الاتفاق على كافة الأمور وبالطبع واجبنا تكريم ضيفنا وحرصنا على طمأنة السفير بأن الأهلي في بلده".

وأكمل: "النادي الأهلي مميز فهو فريق القرن، لكن المباراة الأخيرة لهم في مونديال الأندية لم يكن في مستواه، ولكن لكل لقاء حساباته".

وزاد: "وفي النهاية الأهلي فريق قوي والهلال السوداني ايضًا والذي سيستمتع جمهور وادي النيل والنادي الذي سيحقق الفوز".

واسترسل: "ستكون مباراة في قمة المتعة الكروية، وستكون من أقوى المباريات، ونحن كإدارة نادي الهلال نريد تحقيق المكسب على الأهلي".

واختتم: "الأقوياء لا يواجهون إلا الأقوياء، والقوي يريد مواجهة القوي وليس الضعيف، من سيتأهل من مجموعتنا الأهلي والهلال إن شاء الله".