منقذون ألمان يوقفون مساعدات الزلزال بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أوقفت وكالة الإغاثة التقنية الألمانية ومنظمة "آي إس إيه آر جيرماني" الإغاثية، أعمال الإنقاذ في منطقة الزلزال بتركيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت المنظمتان، اليوم السبت، إن وضع السلامة في منطقة هاتاي - بحسب معلومات مختلفة - قد تغير في الساعات الماضية.

وجاء في بيان مشترك: "هناك تقارير متزايدة عن اشتباكات بين مجموعات مختلفة، وأيضا عن إطلاق أعيرة نارية".

وأوضحت المنظمتان، أن فرق البحث والإنقاذ ستظل في الوقت الحالي بالمعسكر الأساسي المشترك في مدينة كيري خان.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الإغاثة التقنية، كاتارينا جاريشت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع، إنه في حالة عدم دليل واضح على أنه يمكن إنقاذ شخص ما على قيد الحياة، فستتوجه الفرق إلى مكانه، وأضافت: "فرقنا لم تمسها حتى الآن تلك الاضطرابات".

وقال متحدث باسم "آي إس إيه آر جيرماني": "وفقا لمعلوماتنا، فإن العدوان ليس موجها ضد موظفى الإغاثة الألمان"، مضيفا أنه حتى الآن ليس هناك أي تهديد.

وأوضح المتحدث أن التجربة أظهرت أن هناك مراحل مختلفة في حالات الأضرار الكبيرة مثل كارثة الزلزال.

وقال: "نحن الآن في المرحلة التي يتضاءل فيها أمل العثور على ناجين تحت الأنقاض؛ لذلك يتحول هذا أحيانا إلى حزن عميق لدى الناس وأحيانا إلى غضب على خسائرهم الشخصية".

وأضاف المتحدث، أنه علاوة على ذلك هناك صعوبات في إمدادات المياه والغذاء، ما يشكل ضغطا على المتضررين ويثير سخطهم في بعض الحالات.

وقال شتيفن باير، مدير العمليات في منظمة "آي إس إيه آر جيرماني": "يمكن أن نرى أن الحزن يتحول ببطء إلى الغضب".

وتحدثت تمارا شفارتس، المتحدثة باسم مقر وكالة الإغاثة التقنية في بون، عن "مشاهد مضطربة"، مضيفة أن حماية المتطوعين لها الآن أولوية، مضيفة أن الفرق لا تزال في موقعها.

وبحسب وكالة الإغاثة التقنية، يعمل موظفو الإغاثة الألمان بالتنسيق مع الحماية المدنية التركية "أفاد".

وأكدت الوكالة أنه بمجرد أن يُصنف الوضع على أنه آمن، سيُستأنف العمل.

وكان جنود من وحدة الإغاثة المخصصة لحالات الكوارث التابعة للجيش النمساوي أوقفوا من قبل أعمال الإنقاذ في مقاطعة هاتاي.

وقال الكولونيل ليفتنانت بيير كوجلفايس، من القوات البرية النمساوية، في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه": "هناك عدوان متزايد بين جماعات في تركيا.

وتردد أنه حدث إطلاق نار"، موضحا في المقابل أن عمال الإنقاذ النمساويين لا يزالون في الموقع ومتاحين لمزيد من العمليات.