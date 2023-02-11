عرضت وسائل الإعلام التركية، مقطع فيديو يرصد احتفال طواقم الإنقاذ في قهرمان مرعش التركية، بعيد ميلاد الطفلة آي سما بالا، بعد إنقاذها من تحت ركام منزلها المدمَّر جراء الزلزال.

واحتفلت طواقم الإنقاذ التركية، بعيد ميلاد الطفلة الصغيرة، التي صادف عيد ميلادها يوم إنقاذها من تحت الركام في قهرمان مرعش، واحضروا لها كعكة وهدية.

#شاهد | احتفلت طواقم الإنقاذ في قهرمان مرعش التركية بعيد ميلاد الطفلة آي سما بالا، بعد إنقاذها من تحت ركام منزلها المدمَّر جراء الزلزال pic.twitter.com/SoX0BIcSg5 — TRT عربي (@TRTArabi) February 11, 2023

وتدخل المساعدات ببطء إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا، اليوم السبت، حيث يبذل المسعفون جهودًا مضنية لسحب أطفال من بين ردم المباني التي دمرت في زلزال عنيف ضرب يوم الاثنين، وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 27 ألف قتيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال، والذين لديهم عائلات في ألمانيا.

وقالت نانسي فيزر لصحيفة «بيلد» إنها مساعدة طارئة، مضيفة: «نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا، بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية».

وأضافت الوزيرة في شأن هذه المبادرة المشتركة من جانب وزارتي الداخلية والخارجية، أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم بذلك الحصول «على تأشيرات نظامية تسلّم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر».

وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين «العثور على مأوى وتلقي علاج طبي في ألمانيا».