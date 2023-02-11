رئيس الوزراء العراقي يؤكد لأردوغان استمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم فيه التعازي والمواساة بسقوط ضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "السوداني أعرب خلال الاتصال عن تضامن العراق شعبا وحكومة مع الشعب التركي وحكومته إزاء هذه الكارثة الإنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد السوداني خلال الاتصال على "استمرار العراق في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة، انطلاقا من روابط الأخوة وحسن الجوار والتآخي التي تجمع الشعبين العراقي والتركي".

وبدوره ثمن الرئيس التركي "المبادرة العراقية معبرا عن بالغ شكره وامتنانه للعراق شعبا وحكومة"، مؤكدا "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".