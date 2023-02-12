 الرئيس البولندي يستبعد إمكانية تسليم مقاتلات لأوكرانيا دون الاتفاق أولا مع الحلفاء - بوابة الشروق
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الرئيس البولندي يستبعد إمكانية تسليم مقاتلات لأوكرانيا دون الاتفاق أولا مع الحلفاء

وارسو - د ب أ
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 11:07 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 11:07 م
استبعد الرئيس البولندي أندريه دودا، إمكانية قيام بلاده بتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا دون الاتفاق أولا على هذه الخطوة مع الحلفاء، في الوقت الذي تثير فيه هذه المسألة الانقسام بين مؤيدي كييف.

وقال دودا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل أيام من زيارته المقررة للندن إن مثل هذا القرار يجب أن يتخذه حلفاء الناتو بشكل مشترك.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرارا بطائرات مقاتلة للمساعدة في صد الهجمات الروسية.

وشدد دودا على أن نقل مقاتلات "إف 16" من بولندا إلى كييف سيكون "قرارا خطيرا للغاية" لن يتم اتخاذه باستخفاف. وقال إن القوات الجوية لبلاده لديها أقل من 50 من تلك الطائرات أمريكية الصنع، والتي لا تعد كافية لبولندا. كما أشار إلى تحديات لوجيستية تتعلق بنقل تلك الطائرات المحتمل إلى أوكرانيا.

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