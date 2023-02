«طرق على باب الكوخ» و«80 من أجل برادى» يطيحان بـ«أفاتار 2» من صدارة شباك التذاكر

• فرقة «بى تى إس» الغنائية تحتل المركز الرابع فى القائمة بفيلم عن حفلها فى «بوسان»

• تراجع إيرادات «القط ذو الحذاء» و«رجل يدعى أوتو» و«ميجان».. و«باثان» و«طيارة» يتذيلان القائمة

انتعشت إيرادات السينما العالمية، بزيادة تجاوزت 15%، عن الأسبوع الماضى، تزامنا مع استقبال دور العرض لـ3 أفلام جديدة، استطاع اثنان منها الإطاحة بفيلم «أفاتار» من صدارة شباك التذاكر

لأول مرة منذ طرحه قبل 8 أسابيع، ليستقر فى المركز الثالث بالقائمة، التى بلغ إجمالى إيراداتها هذا الأسبوع 72 مليون دولار و175 ألفا.

واستحوذ فيلم الرعب والإثارة «طرق على باب الكوخ ــ Knock at the Cabin»، على صدارة شباك تذاكر السينما العالمية، بـ14 مليون دولار و127 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 24 مليون دولار و866 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان، وشاركه فى التأليف كل من مايكل شيرمان، بول تريمبلاى، ومن بطولة ديف باتيستا، جوناثان جروف، بن ألدريدج، روبرت جرينت، نيكى أموكا بيرد، آبى كوين، كريستين كوى، وليام هاسب، كلير لويز فروست، ديبى لاى، سكوت فوجيل، ماكينا كريجان، جيرى لوبرو، نانسى مارون أستى، بريان فورمان، مايكل ج. كراسيك.

ويلاحق فيلم الكوميديا والدراما الرياضى «80 من أجل برادى ــ 80for Brady»، الصدارة بـ12 مليون دولار و701 ألف، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 16 مليون دولار و451 ألفا.

الفيلم من تأليف إميلى هالبرن، سارا هاسكنز، مايكل آنجلو كوفينو، ومن إخراج كايل مارفن، وبطولة جين فوندا، سالى فيلد، ريتا مورينو، ليلى توملين، جلين تورمان، جيمى أو يانج، هارى هاملين، سالى كيركلاند، سارة جيلبرت، رون فنشز، بوب بالابان، توم برادى، ريبيكا فيلد، جيم تافارى، زينة وايلد، نك لين، روب جرونكوفسكى.

وأزيح عن صدارة شباك تذاكر السينما العالمية لأول مرة منذ 7 أسابيع، الجزء الثانى من فيلم الفانتازيا والمغامرة «أفاتار ــ Avatar»، والذى يحمل اسم «طريق المياه ــ The Way of Water»، حيث حقق فى أسبوع عرضه الثامن 11 مليون دولار و335 ألفا، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليارى دولار و177 مليونا و913 ألفا، ليعزز من مكانته كرابع أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات فى التاريخ.

الفيلم من تأليف وإخراج جيمس كاميرون، وبطولة زوى سالدانا، ميشيل يوه، كيت وينسلت، سام ورثينجتون، سيجورنى ويفر، أونا تشابلن، ديفيد ثيوليز، ستيفن لانج، جيوفانى ربيسى، إيدى فالكو، جيماين كليمنت، كليف كورتيس، كلوى كولمان، سى سى إتش باوندر، جويل ديفيد مور.

واستطاع الفيلم الموسيقى «بى تى إس: المزيد سيعرض بالسينمات ــ BTS: Yet to Come in Cinemas» ــ الذى صنع من خلال مجموعة من لقطات حفل فريق «BTS» فى مدينة بوسان، والتى التقطت خصيصا للسينما ــ أن يحتل المركز الرابع، فى أول أسبوع من طرحه محققا 8 ملايين دولار و22 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 18 مليون دولار و577 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج أوه يون دونج، وبطولة جيه هوب، سوك جن كيم، سوجا، جونجكوك، كيم تاى هيونج، نام جوون كيم.

وتراجع مجددا الجزء الثانى من فيلم الأنيميشن والكوميديا «القط ذو الحذاء ــ Puss in Boots»، الذى يحمل اسم «الأمنية الأخيرة ــ The Last Wish»، إلى المركز الخامس بالقائمة، بعد أن كان فى المركز الثانى بالأسبوع الماضى، حيث حقق فى أسبوع عرضه السابع 7 ملايين دولار و879 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 373 مليون دولار و36 ألفا.

الفيلم من تأليف بول فيشر، وإخراج جويل كراوفورد، جانويل ميركادو، وقام بأداء الأصوات كل من أنطونيو بانديراس، فلورنس بيو، سلمى حايك، أوليفيا كولمن، سامسون كايو، هارفى جيلن، جون مولانى، واجنر مورا، راى وينستون، دافين جوى راندولف، كريس ميلر، أنتونى مينديز، ميجيل جابرييل، كالى أليسا فلاناجان.

وتراجع أيضا فيلم الكوميديا والدراما «رجل يدعى أوتو ــ A Man Called Otto»، إلى المركز السادس، فى الأسبوع السادس من طرحه، محققا 4 ملايين دولار و247 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 84 مليون دولار و432 ألفا.

الفيلم من تأليف فريدرك باكمان، ديفيد ماجى، ومن إخراج مارك فورستر، وبطولة توم هانكس، مانويل جارسيا رولفو، راتشيل كيلر، كاميرون بريتون، مايك بربيجليا، كيلى لامور ويلسون، ماريانا تريفينو، كيرك كيلى، خوانيتا جينينجز، جوزفين ليندجارد، إيلى تشامبان، كرستينا مونتويا، روبين باريش، كايلى هايمان، لافل شيلى.

وواصل فيلم الرعب والخيال العلمى «ميجان ــ M3GAN»، تراجعه حتى استقر بالمركز السابع، فى الأسبوع الخامس من طرحه، محققا 3 ملايين دولار و841 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 160 مليون دولار و138 ألفا.

الفيلم من تأليف أكيلا كوبر، جيمس وان، ومن إخراج جيرارد جونستون، وبطولة أليسون ويليامز، جينا دافيس، فيوليت ماكجرو، إيمى دونالد، رونى تشينج، براين جوردان الفاريز، أرلو جرين، جين فان إبس، كيرا جوزيفسون، مايكل ساكنت، ستيفان جارنو مونتين، جاك كاسيدى.

كما تراجع فيلم الدراما والتشويق والإثارة «مفقودة ــ Missing»، إلى المركز الثامن بالقائمة فى الأسبوع الثالث من طرحه، محققا 3 ملايين دولار و710 آلاف عالميا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 23 مليون دولار و587 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج نيكولاس دى. جونسون، ويل ميريك، وبطولة ستورم ريد، جواكيم دى ألميدا، نيا لونج، إيمى لانديكر، كين ليونج، توماس باربوسكا، دانيال هينى، ميجان سورى، تيم جريفين، ليزا يامادا، ترايسى فيلار، جيل ريمز، رن بيرت، جليل جاى لينش، ريك تشامبرس.

وحل فيلم الأكشن والمغامرة الهندى «باثان ــ Pathaan»، فى المركز التاسع بالأسبوع الثانى من طرحه، محققا مليونى دولار و685 ألفا عالميا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 101 مليون دولار و490 ألفا.

الفيلم من تأليف شريدهار راجافان، عباس تايروالا، وإخراج سيدهارت أناند، وبطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، جون إبراهام، أشوتوش رنا، ديمبل كاباديا، جاوتام رودى، شاجى تشودرى، جافى تشاهال، سلمان خان.

ووجود فيلم الأكشن والإثارة «طيارة ــ Plane»، فى المركز العاشر بالأسبوع الرابع من طرحه، محققا مليونين و201 ألف، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 41 مليون دولار و495 ألفا.

الفيلم من تأليف جى. بى. دافيس، تشارلز كامينج، ومن إخراج جان فرانسوا ريشيت، وبطولة جيرارد باتلر، مايك كولتر، يوسون آن، دانييلا بينيدا، بول بن فيكتور، جوى سلوتنيك، إيفان دان تايلور، كلارو دى لوس رييس، طونى غولدوين، ليلى كروج، تارا ويستوود، كيلى جيل، كيت راشيسكى، مارك لابيلا، كوين ماكفرسون.