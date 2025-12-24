3 قتلى بينهم شرطيان بانفجار في موسكو

أسفر انفجار ليل الثلاثاء الأربعاء في موسكو عن مقتل عنصرين من شرطة المرور إضافة الى شخص مشتبه به كانا يحاولان توقيفه، بحسب ما أفادت لجنة التحقيق الروسية.

وأوضحت اللجنة أنه "تمّ تفجير عبوة ناسفة" لدى اقتراب الشرطيين من الشخص الذي كان غير بعيد من سيارتهما، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: "قتل شرطيان متأثرين بجروحهما"، مشيرة الى أن الشخص الذي كان على مقربة منهما قضى في الانفجار كذلك.

وأعلنت اللجنة الروسية فتح تحقيق في "محاولة قتل" عناصر من قوات انفاذ القانون و"تهريب متفجرات".

وكانت لجنة التحقيق أفادت في بيان سابق عن إصابة شرطيين في "حادثة".

ووقع الانفجار في حي يلتسكايا في جنوب موسكو، على مقربة من الموقع حيث قتل الاثنين الجنرال فانيل سارفاروف الذي كان يرأس قسم التدريب العملياتي داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في انفجار عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة.

وفُرض طوق أمني مكثف في المنطقة وفقا لصور بثها التلفزيون الروسي الذي أفاد نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، قتل العديد من الجنرالات الروس والمسئولين المحليين والشخصيات العامة الداعمة للعملية بانفجارات. وأعلنت كييف مسئوليتها عن بعض هذه الهجمات.