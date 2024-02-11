موسكو: رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي سيسبب ارتفاعا حادا في أسعاره

حذرت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأحد، من أن محاولات الاتحاد الأوروبي للحد من شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعاره، وستكون بمثابة إطلاق الاتحاد الأوروبي النار على قدمه.

وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان مدير الدائرة الأوروبية الأولى بالوزارة، أرتيوم ستودينيكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء قال فيها إن "كل هذه المحاولات ترقى إلى إطلاق النار على القدم، ورفض التعاون الكامل مع روسيا في مجال الطاقة له تأثير سلبي على الإنتاج الصناعي وتنافسية الشركات وفرص التصدير والقوة الشرائية للجمهور. أوروبا بحاجة إلى الغاز".

واستشهد ستودينيكوف ببلجيكا كمثال، والتي تستورد 80% من احتياجاتها من الغاز، مضيفا أن "العديد من شركات الطاقة الأوروبية مستمرة في اعتبار إمدادات الغاز الروسي أحد الخيارات لتنويع مصادر الواردات، في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي المتنامي على الغاز الأمريكي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في فبراير 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي البحث عن سبل للحد من دخل روسيا من صادرات الغاز والنفط، فضلا عن الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز في جميع أنحاء التكتل.