محافظ بنك إسرائيل: تل أبيب لديها القوة اللازمة لضمان سرعة التعافي

قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، ردا على قرار وكالة موديز للتصنيف الدولي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، إن الاقتصاد الإسرائيلي قائم على أسس اقتصادية متينة وسليمة ولديه القوة اللازمة لضمان سرعة التعافي.

وقال يارون، في بيان أصدره بنك إسرائيل، "عرفنا كيف نتعافى من الأوقات الصعبة في الماضي ونعود بسرعة إلى الرخاء، والاقتصاد الإسرائيلي لديه القوة اللازمة لضمان أن يكون هذا هو الحال هذه المرة أيضا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البيان إن إسرائيل عانت من أزمات جيوسياسية في الماضي خلال فترات كانت فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي توقعته وكالة موديز والبالغ 67%، ولم يكن هناك أي تأخير في سداد ديون الحكومة.

وكانت موديز قد أعلنت، أول أمس الجمعة، أنها قررت خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من أيه 1 إلى أيه 2.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لبلومبرج.

وأضافت موديز أن نظرة مستقبلية سلبية للخفض في التصنيف قد تؤدي إلى خفض آخر في التصنيف إذا حدث مزيد من التدهور في وضع إسرائيل الأمني والجيوسياسي والاقتصادي بسبب الحرب في غزة نتيجة لفتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية للبلاد، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإٍسرائيلية على موقعها الإلكتروني أمس السبت.