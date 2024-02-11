رياضة دمياط تنظم يوما رياضيا بمركز شباب الحوراني

نظم مركز شباب الحوارني، التابع لإدارة فارسكور بدمياط، يوم رياضي « كرة قدم - جري »، بمشاركة 20 عضوا من أعضاء المركز، وتم توزيع جوائز نقدية على المشاركين.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، أن اليوم الرياضي ضمن خطة النشاط الرياضي للمركز عن شهر فبراير للعام المالي 2024/2023، ويهدف إلى تشجيع الأعضاء على ممارسة الرياضة بشكل فعال ومستمر، وتنمية المهارات الرياضية لديهم.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.