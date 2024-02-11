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الزمالك يجرب صفقاته الجديدة مع الشباب

أمير نبيل
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 10:45 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 10:45 م

وافق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مشاركة بعض من عناصر الفريق في مباريات فرق الشباب لاسيما فريق 20 عاماً بالنادي والذي يخوض منافسات بطولة الجمهورية.

يأتي ذلك من أجل منح فرصة أكبر للاعبين بخوض منافسات تحمل الطابع الرسمي إلى جانب تجربة اللاعبين في المواجهات الودية التي يخوضها الفريق، استعداداً لاستئناف الدوري.

ويعد الأوغندي ترافيس موتيابا إلى جانب لاعب طنطا محمد عاطف من بين أبرز المرشحين للمشاركة مع فريق الشباب بالنادي، والذي تنتظره مواجهة هامة ضد الأهلي قد تكسب اللاعبين مزيد من الخبرات.

وكان الزمالك قد تعاقد مع 10 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضم كل من عبدالله السعيد، سيف جعفر، محمد عاطف، محمد شحاتة، مهاب ياسر، ياسر حمد، وترافيس موتيابا وزيارد كمال وأحمد حمدي، وناصر ماهر.

 


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