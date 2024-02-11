قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتنفيذ 6 حزم اجتماعية للمواطنين خلال عامين، مشيرًا إلى أن «الرئيس دائما ما يتدخل لحماية المواطن والوقوف إلى جواره في الوقت المناسب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 240 مليار جنيه، بينها 60 مليارًا للعام المالي الحالي، و180 مليارًا في العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن «الحكومة عكفت على إعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها اعتبارًا من شهر مارس»، موضحًا أنها «تقدمت بقانونين؛ الأول تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005».

وأوضح أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم، والذي تضمن تعديلات في المادة 6 للضريبة على دخل، من أجل رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألفًا إلى 60 ألف جنيه.

ولفت إلى أن «مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة مرتبط بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، والتعديل في قانون التأمينات الاجتماعية».

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.