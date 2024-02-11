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مصدر قيادي في حماس: أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الأسرى

أحمد علاء
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 1:43 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 1:43 م

قال مصدر قيادي في حركة حماس، إن أي هجوم لجيش الاحتلال على مدينة رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الأسرى.

ونقلت صحيفة القدس الفلسطينية، عن المصدر قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح.

وأضاف أن ما لم يحققه نتنياهو وجيشه خلال أكثر من أربعة أشهر، لن يحققه مهما طالت الحرب.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة «إيه.بي.سي نيوز»، إن «النصر في متناول اليد»، على حد زعمه.

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع المذيع المشارك جوناثان كارل في برنامج «هذا الأسبوع»: «سنقوم بذلك، سنسيطر على كتائب حماس الباقية في رفح، وهي المعقل الأخير، سنفعل ذلك».

وأضاف نتنياهو: «أنا اتفق مع الأمريكيين في هذا. سنفعل ذلك، بينما سنوفر ممرا آمنا للسكان المدنيين حتى يمكنهم المغادرة»، وفق ادعائه.


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