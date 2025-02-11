نتنياهو: وقف إطلاق النار سينتهي السبت إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار في غزة سينتهي إذا لم تطلق حركة "حماس" سراح المحتجزين بحلول ظهر السبت المقبل.

وأضاف نتنياهو، في كلمة مصورة: "أمرت الجيش بتجميع القوات والاستعداد للعودة إلى القتال العنيف حتى هزيمة حماس بشكل كامل"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين، خلال استقباله ملك الأردن عبد الله الثاني، إن السبت المقبل، آخر موعد لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأعلنت حركة "حماس" الاثنين، تأجيل تسليم دفعة المحتجزين الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، لـ"عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق غزة"، فيما قالت تل أبيب إن تأجيل الحركة الإفراج عن محتجزين خرق للاتفاق، وإن الجيش على أعلى درجات الاستعداد.