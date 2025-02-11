 مديرة صندوق النقد: من السابق لأوانه تقييم تأثير رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مديرة صندوق النقد: من السابق لأوانه تقييم تأثير رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 1:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 1:28 م

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إنه من السابق لأوانه تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت أمام القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم الثلاثاء، إنها حدث متطور ما لدينا هو قواعد لسياسة تجارية كنا نتوقعها وتم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية، ولكن هناك العديد من الأمور المجهولة".

وأضافت "لذا عندما أفكر في التأثير على الاقتصاد العالمي، فإن إجابتي لك اليوم ستكون، إنه أمر سابق لأوانه".

وذكرت جورجيفا أن الاقتصاد العالمي يظهر متانة بشكل ملحوظ، رغم ما يتعرض له من سلسلة من الصدمات غير المسبوقة وأوضحت أنه من الصعب التنبؤ بآفاق التضخم.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم بشكل كبير وموحد أمس الاثنين إلى 25 %، وهي خطوة يأما أن تساعد الصناعات المتعثرة في الولايات المتحدة لكنها قد تشعل حربا تجارية متعددة الجبهات.

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