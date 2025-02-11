تباينت مؤشرات البورصة المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.09% ليصل عند مستويات 29931.05 نقطة.

بينما انخفض مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11748.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 8638.08 نقطة.

وعاودت البورصة المصرية الهبوط، فى ختام تعاملات أمس الاثنين، بنسبة أنزلت المؤشر الرئيسي مجددا أسفل مستوى 30 ألف نقطة، بعد انتعاش باهت في جلستي نهاية الأسبوع الماضي، وأول الأسبوع الجاري، وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 29905 نقاط.