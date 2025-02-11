القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرفض دخول بيوت متنقلة ومساعدات طبية لغزة

قالت قناة «القاهرة الإخبارية» على لسان موفدها من أمام معبر رفح رمضان المطعني، إنَّ المشهد الإنساني على المعبر يشهد تطورات متسارعة، حيث تقلص عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة مقارنة بساعات الصباح الأولى.

وأضاف أن نحو 250 شاحنة عبرت إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت نحو 20 شاحنة، كانت تحمل بيوتًا متنقلة وأجهزة ومستلزمات طبية، ورفضت السماح لها بالمرور إلى داخل القطاع.

وأوضح أن هذه السياسة مستمرة منذ أيام، حيث يتم منع دخول هذه المواد رغم الحاجة الماسة إليها.

وفيما يخص عمليات إجلاء المصابين، أشار المطعني إلى أن الدفعة العاشرة من الجرحى والمرضى الذين تم إجلاؤهم عبر المعبر بلغت 52 حالة، بينهم عدد من المرافقين، ليرتفع إجمالي الحالات التي خرجت منذ بدء عمليات الإجلاء إلى 408 حالات.

ولفت إلى أن بعض المصابين لا يزالون يخضعون للإسعافات الأولية والتشخيص داخل المعبر، قبل نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، مثل مستشفى الشيخ زويد والعريش، بينما تم عزل بعض الحالات التي استدعت حجراً صحياً وفق الإجراءات الطبية المتبعة.

وأفاد باستمرار تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء شرق مدينة رفح الفلسطينية منذ ساعات، لافتًا إلى سماع أصوات تبادل إطلاق نار في المناطق المحيطة بالمعبر من الجانب الفلسطيني، دون معلومات دقيقة حول مصدرها.



