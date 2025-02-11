تشكيل هجومي لبتروجت في مواجهة سموحة بالدوري

أعلن سيد عيد، المدير الفني لنادي بتروجت، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه سموحة، في الرابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بتروجت يستضيف فريق سموحة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سموحة، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق بتروجت المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

ويدخل بتروجت مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: عمرو صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، هادي رياض، أحمد بحبح وتوفيق محمد.

خط الوسط: حامد حمدان، محمد علي عكاشة ورشاد المتولي.

الهجوم: جابرييل تشكودي، إسلام هشام وبدر موسى.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد خليفة، أحمد غنيم، إسلام عبد الله، عبد الله محمود، عبد العزيز السيد، أدهم حامد، إسماعيل بامبا، أحمد فاروق وزياد فرج.