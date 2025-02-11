مخرج العتاولة يدعو المشاهدين للتعامل مع الجزء الثاني باعتباره مسلسل جديد

قال المخرج أحمد خالد موسي، إنه متيّم بالاسكندرية وكان يحلم بتقديم عمل في ضواحيها منذ عدة سنوات، إلى أن وجد ضالته في فكرة العتاولة، الذي يتم تصويره في شوارع الاسكندرية.

وفي تصريحات صحفية، دعا أحمد خالد موسى، المُشاهدين للتعامل مع الجزء الثاني من "العتاولة" على أنه مُسلسل جديد ويحمل فقط روح الموسم الأول، مؤكدا على أن هذا كان شعاره طوال الوقت في التحضير والتصوير.

وأشار موسى إلى أنه يري أن كل حلقة هي تحدَ جديد وتحمل رؤية، وهناك كثير من الأحداث الجديدة والشخصيات التي انضمت إلى هذا الجزء، بالإضافة إلى الخطوط الدرامية الجديدة.

وختم أحمد خالد موسى مشدداً على الثقة التي تولدت بينه وبين نجوم العمل والممثلين، وذلك من خلال نقاشات مُستمرة وتسخير كل إمكانيات فريق العمل للخروج بأفضل نتيجة، وهو ما أسفر عن تغيير بعض الأشكال أو ابتكار بعض "اللازمات" التي تُضيف أبعاداً درامية للشخصيات وتمنحها المزيد من البريق.

مُسلسل "العتاولة 2" تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته كلا من أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، ومُصطفى أبو سريع، وهُدي الإتربي، وثراء جبيل، ومريم الجندي، وأحمد كشك، ومي القاضي، وزينب العبد.

وفي الجزء الثاني، يستمر الصراع بين "نصار"، و"خضر"، و"عيسي" بصورة أكثر شراسة وقوة، حيث يُحاول كل طرف أن ينتصر بطريقته ويُطبق نظريته مما يُكسب العمل نكهة خاصة.