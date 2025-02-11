إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

أصيب فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطنين إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليهما، قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفا و219 شهيدا، و111 ألفا و665 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، وبموجبه توقفت الحرب الدموية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 16 شهرا.