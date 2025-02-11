ملك الأردن يبحث أبرز المستجدات الإقليمية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال الديوان الملكي الهاشمي، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التقى في واشنطن يوم أمس الاثنين، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي عقد بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تناول أبرز مستجدات الإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأعاد الملك التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.