رئيس هيئة قناة السويس: مشروع الازدواج نفذ بالجنيه وبأيدي مصرية والرئيس السيسي رفض تأجيله

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس في نطاق القطاع الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن المشروع نفذ بالكامل بالجنيه المصري وبأيدي مصرية، دون تكلفة إضافية على الدولة بالعملة الصعبة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» إلى تنفيذ المشروع من خلال الميزانية الاستثمارية لهيئة قناة السويس، لافتا إلى رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل المشروع رغم تراجع عوائد القناة مؤخرًا؛ بسبب الأوضاع في البحر الأحمر.

ونوه إلى توجيه الرئيس السيسي باستكمال العمل دون تأخير، لضمان استعداد القناة لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، موضحا أن المشروع يغطي مسافة 40 كيلومترا في نطاق القطاع الجنوبي، من مدخل القناة عند السويس حتى البحيرات المرة الصغرى، من الكيلو 122 إلى الكيلو 162.

وتابع: «تمت إضافة 10 كيلومترات في البحيرات المرة الصغرى (من الكيلو 122 إلى 132) إلى قناة السويس الجديدة، وزاد طول القناة الجديدة من 72 كيلومترا إلى 82 كيلومترا؛ وأدى ذلك إلى زيادة عدد السفن وتقليل وقت الانتظار وساعات العبور».

وأكد أن المشروع استمر لمدة عامين ونصف دون توقف كامل للقناة؛ من أجل ضمان استمرارية الحركة الملاحية، مشيرا إلى أن الجزء الأصعب في المشروع كان الـ30 كيلومترا من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لا سيما وأن القاع في المنطقة كان صخريا؛ وليس رمليا سهل التكريك.

واختتم بالإشارة إلى أن مشروع الازدواج أدى إلى تحسين كفاءة الملاحة بنسبة 28%، منوها إلى ارتفاع عدد السفن التي تعبر القناة من 42 سفينة يوميا قبل تدشين القناة الجديدة إلى 82 سفينة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.