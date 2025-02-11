خبير نمساوي: الرسوم الجمركية الأمريكية على أوروبا غير سارة لكنها ليست مدمرة

قال خبير اقتصادي نمساوي إن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم قد تكون لها عواقب محدودة على أوروبا.

وقال الرئيس السابق لمعهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، جابريل فيلبرماير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إنه أمر غير سار بالنسبة لاقتصاداتنا، لكنه ليس مدمرا".

وأشار الخبير إلى أنه من المرجح أيضا أن تنخفض أسعار الصلب إذا بقي المزيد من الصلب في ألمانيا وقامت دول أخرى بتوريد المزيد إلى ألمانيا بدلا من الولايات المتحدة، مضيفا أن شركات بناء توربينات الرياح من الممكن أن تستفيد من ذلك.

وقال فيلبرماير استنادا إلى أحدث التحليلات: "وفقا لحساباتنا، ستؤثر الرسوم الجمركية بنسبة تقل قليلا عن 03ر0% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا"، موضحا أن هذا يمثل خسارة في القيمة المضافة قدرها 2ر1 مليار يورو، وقال: "هذا لن يكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا: فهي سوف تخسر نحو 04ر0% من ناتجها المحلي الإجمالي".

وأضاف الخبير: "ستزداد الأمور سوءا إذا فُرضت الرسوم الجمركية على كل شيء وليس فقط على الصلب والألمنيوم. حينها سوف نشهد سريعا خسارة قدرها 3ر0 أو 4ر0% أو ما يعادل 12 مليار يورو في القيمة المضافة".

ويفترض أستاذ الاقتصاد، الذي يعمل الآن في فيينا، أن الرسوم الجمركية الأمريكية هي في المقام الأول "أداة تهديد"، وقال: "الولايات المتحدة ليس لديها أيضا أي مصلحة دائمة في عزل نفسها حقا وبناء جدران من الرسوم الجمركية"، مشيرا في المقابل إلى أن أوروبا اليوم في وضع أكثر صعوبة مقارنة بوضعها قبل ثماني سنوات، عندما تم التوصل إلى اتفاق مع ترامب لتجنب الرسوم الجمركية، موضحا أن الأوروبيين أصبحوا أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة، على سبيل المثال بسبب إمدادات الغاز المسال، مضيفا أنهم لم ينفذوا وعودهم بخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية.