حماس ترفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة: المخطط لن ينجح

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جددت حركة حماس، رفضها لتصريحات الرَّئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزَّة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

وقالت حماس في بيان، مساء الثلاثاء، إن تصريحات ترامب عنصرية وتمثل دعوة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة.

وشددت على أن مخطّط ترحيل الشعب الفلسطيني من غزّة لن ينجح، وسيواجَه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحّد يرفض كلّ مخططات التهجير.

وتابعت: «شعبنا العظيم في غزة صمد في وجه القصف والعدوان، وسيبقى ثابتاً في أرضه، وسيُفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري».

ولفتت إلى أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير.

ونوهت حركة حماس بأنه ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي.

ولفتت إلى أن الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسئلية أي تعقيدات أو تأخير

وجدد ترامب تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، متحدثا عن أنه يبحث عن تحقيق سلام وأمن للفلسطينيين من مناطق أخرى.