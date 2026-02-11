مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي

يطالب مجلس أعمال شركة فولكس فاجن بصرف مكافأة للموظفين المشمولين بالاتفاقيات الجماعية بعد أن حققت شركة صناعة السيارات الألمانية وضعا نقديا قويا بشكل مفاجئ.

وبررت رئيسة مجلس الأعمال دانييلا كافالو هذا المطلب بالإشارة إلى زيادة قدرها 6 مليارات يورو (1ر7 مليار دولار) في توقعات التدفق النقدي للشركة.

وكتبت كافالو في عدد خاص من صحيفة مجلس الأعمال اليوم الثلاثاء: "إذا كان الجميع قد قدموا أداء جيدا في الانضباط بالتكاليف، فإن منح مكافأة تقديرا لذلك هو أمر عادل فقط".



وقال المجلس، وهو الهيئة المنتخبة التي تمثل الموظفين في قرارات الشركة، إن المكافأة يمكن أن تصرف في شهر مايو/ القادم.

وهذا هو الشهر الذي اعتادت فيه فولكس فاجن تقليديا دفع مكافأة جماعية مرنة، رغم أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إلغائها هذا العام.

وكان هذا الخفض جزءا من حزمة توفير التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين نقابة "إي جي ميتال" والشركة في ديسمبر/كانون الأول بعد مفاوضات صعبة. ومن غير المقرر عودة المكافأة المرنة، على مراحل، حتى عام 2028.

ولم تحدد كافالو حجم المكافأة المحتملة. وسيتعين الآن التفاوض مع مجلس الإدارة حول ما إذا كان هذا الاقتراح سينجح.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت فولكس فاجن أن تدفقها النقدي لعام 2025 جاء أفضل بكثير مما كان متوقعا في السابق.وبدلا من عدم حدوث اي تدفق نقدي كان متوقعا، فأنه بلغ د 6 مليارات يورو.

وقال المدير المالي أرنو أنتليتز إن النتيجة تعكس "الانضباط المكثف في التكاليف في الإنفاق المسبق — في التطوير والاستثمارات — وكذلك في إدارة مخزوناتنا".

ويشير التدفق النقدي بشكل عام إلى "الأموال التي تبقى فعليا في الخزائن"، حسب تعبير أنتليتز.



