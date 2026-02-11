رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية: الجرائم العابرة للحدود تفرض شراكة أمنية تتجاوز التنسيق التقليدي

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية خالد حفتر أن الأمن يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الشعوب والدول، محذرًا من تنامي التهديدات الإرهابية وتوسع أنشطة الجريمة المنظمة.



جاء ذلك خلال افتتاحه، بمدينة بنغازي، أعمال المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء، المنعقد برعاية رئاسة الأركان العامة تحت شعار "تعاون مشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود"، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026، وبمشاركة قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى، وممثلين عن دول ومنظمات دولية وإقليمية.

وأوضح خالد حفتر أن مواجهة التحديات الأمنية الراهنة تتطلب قرارات عسكرية مدعومة بالبحوث والدراسات العلمية، ومبنية على تشخيص دقيق للواقع، بما يفضي إلى بلورة استراتيجية ردع موحدة وقابلة للتنفيذ، قادرة على التصدي لمختلف أشكال التهديدات العابرة للحدود.



وأشار إلى تطلعه بخروج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتحول إلى مشروع أمني إقليمي متكامل، يحظى بتوافق دول المنطقة ويُنفذ بصورة تكاملية، بما يعزز سيادة الدول ويوفر مناخا من الاستقرار والأمن المشترك.

وشهدت مراسم الافتتاح حضورا رفيع المستوى ضم قيادات عسكرية وأمنية، وسفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية وملحقين عسكريين، إلى جانب مندوبين عن الأمم المتحدة وخبراء دوليين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني وإدارة الأزمات.

ويناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، أوراقا بحثية يقدمها 47 باحثا محليا ودوليا، من بينهم 18 خبيرا دوليا، تهدف إلى وضع تصورات علمية وعملية لمواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، والحد من تداعياتها على أمن واستقرار منطقة حوض المتوسط وجنوب الصحراء.