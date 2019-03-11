وزير الخارجية الايرلندي: ماي تجري محادثات اللحظة الأخيرة في ستراسبورج

أعلن وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم إجراء محادثات اللحظة الأخيرة في ستراسبورج حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات كوفيني حول هذا الموضوع امام صحفيين في دبلين اليوم.

من جانبها، رفضت متحدثة باسم الحكومة البريطانية مبدئيا التعليق على هذه التصريحات وأشارت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي أمام مجموعة مختارة من الصحفيين في وقت لاحق من اليوم.

وردا على تقارير تحدثت عن رحلة ماي ، قال متحدث باسم المفوضية إن هذه الرحلة تتوقف على التقدم في المحادثات الراهنة.

يذكر أن ماي ستطرح اتفاق الخروج الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي على البرلمان البريطاني غدا الثلاثاء، ولا تزال فرص نجاحها في تمرير الاتفاق ضئيلة.

وسرت تكهنات بأن ماي يمكن في اللحظة الأخيرة أن تطرح على الطاولة تنازلات من الاتحاد الأوروبي، وفي حال رفض الاتفاق فإن ماي ستخير نواب البرلمان بين الخروج بدون اتفاق أو تأجيل الخروج.